Crotone. Caldaia prende fuoco sul balcone di una casa, a rischio delle bombole di gas

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è dovuta intervenuta questa mattina, all’incirca dieci minuti prima delle 7, in via Olimpia, zona Capo Colonna, per un per incendio divampato in una abitazione.

Il rogo ha interessato in particolare la caldaia di casa alimentata con bombole di Gpl e installata sul terrazzo della casa, che si trova in uno stabile di due piani fuori terra. Le fiamme hanno coinvolto anche i motori esterni dei climatizzatori.

Il tempestivo arrivo dei pompieri ha consentito di spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza l’area e, soprattutto, delle bombole di Gpl, evitando il propagarsi del rogo all’interno dell’appartamento. Non si registrano feriti mentre sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza