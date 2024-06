Tasse e Iva evase per due anni, sigilli ai beni del titolare di una ditta reggina

Ammonta a poco più di 465 mila euro il valore dei beni e delle disponibilità finanziarie che stamani la Guardia di Finanza ha sequestrato al titolare di una ditta Individuale di Seminara, nel reggino.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Palmi, attraverso un controllo fiscale concluso nell’aprile di questo anno, ritengono infatti di aver ricostruito l’ammontare delle imposte relative agli anni dal 2020 al 2022, per i quali il rappresentante legale della ditta non avrebbe presentato le dichiarazioni ai fini dell’Iva e delle Imposte Dirette, venendo pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria per il superamento delle soglie di punibilità delle imposte evase.

Al termine delle indagini, pertanto, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica locale, ha disposto appunto il sequestro delle somme che si ritiene siano state evase.