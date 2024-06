Giallo a Cetraro, rubate numerose telecamere di videosorveglianza: indagini in corso

Diverse telecamere di videosorveglianza sono state rubate, nel corso della notte, da ignoti. Succede a Cetraro, dove questa mattina ci si è resi conto del furto complessivo di almeno 25 videocamere in diverse località del paese.

In particolare, ignoti hanno agito nei pressi del porto, dell'ospedale ed in località Lampetia. Non si esclude che i furti siano avvenuti anche nei giorni addietro, e scoperti solo oggi. Allertati i Carabinieri della locale stazione ed anche l'amministrazione comunale, che ha sporto denuncia contro ignoti.