Uno a spasso con la coca, l’altro spacciava agli imbarcaderi: arrestati

Nei giorni scorsi, la Polizia di Reggio Calabria ha effettuato due arresti: il primo in città ed il secondo a Villa San Giovanni. Nello specifico, nel primo caso gli agenti hanno fermato un soggetto che a piedi, alla vista della Volante, aveva tentato di dileguarsi.

L’uomo, un 25enne reggino pregiudicato, è stato sottoposto a perquisizione personale e, in un borsello che portava a tracolla, sono stati trovati contanti per circa 700 euro e un involucro di carta stagnola con all’interno 80 grammi di cocaina.

Successivamente i poliziotti hanno eseguito anche una perquisizione presso l’abitazione del fermato, rinvenendo un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, su una mensola nella camera da letto, è stato individuato e sequestrato un ordigno artigianale.

Il manufatto è stato controllato dall’Artificiere del XII Reparto Mobile della Polizia che, dopo averlo reso innocuo, ha constatato che era ad alto potenziale offensivo, composto da polvere per un peso complessivo di circa 215 grammi. In relazione ai gravi indizi, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto l’arresto in carcere.

Nel secondo caso, nell’area degli imbarcaderi della Caronte & Tourist, il personale della Polizia ha notato due soggetti pregiudicati, uno di 54 anni e l'altro di 59, che erano sbarcati a Villa San Giovanni.

Insospettiti dal loro comportamento, li hanno seguiti e fermati mentre il primo aveva appena ricevuto dall'altro una dose di eroina di poco più di due grammi. Anche per quest'ultimo sono scattate le manette.