Fuga di gas fa esplodere appartamento: tre feriti, donna intrappolata in bagno

Tre persone, due uomini ed una donna, sono rimaste ferite in una esplosione che ha interessato un appartamento seminterrato in via Unità d'Italia a Montepaone Lido, nel catanzarese.

Durante le deflagrazione, avvenuta intorno alle dieci e mezzo di questa mattina, tutti erano in casa e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti dal capoluogo e del distaccamento di Soverato e poi affidati ai sanitari del Suem 118 per le cure del caso ed il loro traporto in ospedale.

Le condizioni dei due uomini sono subito apparse più serie, avendo riportato delle ustioni, mentre la donna sebbene ferita è cosciente: la stessa, in particolare, a causa delle macerie, era rimasta bloccata in bagno.

L’esplosione - che si ritiene sia stata provocata da una fuga di gas, ma ovviamente ulteriori accertamenti sono ancora in corso - ha completamente divelto le pareti dell’abitazione, oltre a porte e finestre provocando danni anche agli appartamenti sovrastanti che in via precauzionale sono stati evacuati.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza.