Attesa in Calabria una nuova fiammata di caldo africano: picchi già a 40 gradi

Dopo giorni di tempo instabile contraddistinti dal cielo leggermente velato e da qualche sporadica pioggia, ecco che è in arrivo una nuova perturbazione che porterà, però, sole e bel tempo su tutta la Calabria. Un vasto fronte di alta pressione sta infatti per raggiungere ed inglobare tutto il centro sud e buona parte della penisola, liberando il cielo dalle nuvole e contribuendo ad un diffuso bel tempo da nord a sud.

Alta pressione che arriverà accompagnata da aria calda proveniente dall'Africa, che non potrà far altro che far salire le temperature. Il primo picco è previsto già per mercoledì prossimo, giornata che sarà contraddistinta da un generale aumento delle temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale: circostanza che si tradurrebbe, secondo i modelli previsionali, in temperature stabili tra i 32 ed i 34 gradi lungo le coste.

Particolare attenzione nelle aree interne della Calabria, dove il termometro ha già superato i 36 gradi in alcune zone, e ci si aspetta che questa volta tocchi già i 40 gradi. Attesa, per l'ennesima volta quest'anno, anche una nuova ondata di sabbia del deserto.