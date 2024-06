In auto a velocità sostenuta, tentano la fuga: fermati gli trovano due chili di coca

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri Corigliano Rossano, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno arrestato tre pregiudicati, un uomo di 46 anni (D.G.T. le sue iniziali), e una coppia di 36 e 27 anni (C.F. e F.C.), trovati con oltre due chili e duecento grammi di cocaina pura: per questo sono ora accusati della sua detenzione, il primo anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ad attirare l’attenzione dei militari, che errano di pattuglia, le manovre azzardate di due auto, una Mercedes Classe B e un’Audi Q3, che procedevano l’una a distanza dall’altra ma facendo la stessa strada e a velocità estremamente elevata.

Le vetture soni state avvistate all’uscita dell’autostrada Tarsia Nord, da dove hanno poi attraversato il comune di Spezzano Albanese, sino ad arrivare in contrada Apollinara di Corigliano.

Ritenendo che rappresentavano un concreto pericolo per gli altri automobilisti, e ritenuto che quel comportamento potesse nascondere qualche reato, sul posto sono state fatte convergere più gazzelle che hanno intimato l’alt alle due auto per controllare gli occupanti.

Il conducente dell’Audi, però, avrebbe provato ad impedirlo tentando di bloccare la strada alle vetture dell’Arma e cercando di favorire la fuga degli altri due che erano a bordo della Mercedes.

Una manovra spericolata che, per fortuna, si è conclusa senza alcuna collisione e che non ha sortito gli effetti sperati. Infatti gli operatori sono riusciti a fermare entrambi i mezzi e, valutate le circostanze ed i presupposti di Legge, hanno perquisito i soggetti.

Controllando l’interno della auto sono così arrivati a trovare in quella della coppia uno zainetto con dentro due panetti di cocaina pura, mentre nella disponibilità dell’altro uomo è stata trovata una somma la cui consistenza non è stata giustificata e, per questo sottoposta a sequestro.

I tre arrestati, dopo le incombenze di Legge, sono stati portati nel Carcere di Castrovillari, dove rimarranno a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.