Va in questura per il permesso di soggiorno, era ricercato in Ungheria: arrestato

La polizia di Catanzaro ha arrestato un 27enne turco che si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura cittadina per richiedere il permesso di soggiorno per la protezione internazionale e che dagli accertamenti è emerso fosse già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi in Italia, oltre che destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso proprio quest’anno dalle autorità ungheresi.

Il soggetto è sospettato infatti di essere a capo di un gruppo criminale organizzato che assiste gli stranieri nell’attraversamento illegale delle frontiere dei Paese Europei.

Dopo altre verifiche da parte della Scientifica e della Squadra Mobile, per il 27enne si sono spalancate le porte della Circondariale di Siano.