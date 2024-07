“Malamovida”: da stasera più pattuglie e controlli a Crotone, Le Catsella e Cirò Marina

Si entra nel vivo della stagione estiva, e la Prefettura di Crotone annuncia una intensificazione dei controlli nei luoghi di ritrovo serali, al fine di prevenire il fenomeno della cosiddetta "malamovida".

Un settore, quello dell'intrattenimento serale e notturno, dalle grandi potenzialità in special modo nelle aree a vocazione turistica come la città pitagorica, ma al contempo un possibile elemento di disturbo e problematico per residenti e turisti stessi.

In tal senso la Prefettura a disposto da oggi, 1 luglio, una serie di servizi di pattugliamento "appiedati", già svolti nel corso del 2023 e trasversalmente apprezzati dalla popolazione e dagli onesti esercenti. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza di tutti, ma anche di responsabilizzare i vari gestori di locali ed i rispettivi clienti.

Quest'anno le attività comprenderanno, oltre al lungomare di Crotone, anche le località di Le Castella e di Cirò Marina. Tali luoghi, i più frequentati dai turisti nell'intera provincia, saranno sorvegliati da pattuglie di Polizia e Carabinieri, con particolare riguardo alle ore serali ed una netta intensificazione nei fine settimana.

Nessuna tolleranza verso chi sarà sorpreso a somministrare alcool ai minori, e più in generale massima attenzione allo svolgersi delle attività in modo ordinato e sicuro, alla verifica delle emissioni sonore, al rispetto dei limiti dei decibel ed alle verifiche delle prescrizioni comunali. Oltre a ciò le pattuglie saranno anche attente a contrastare i vari fenomeni criminali a partire dallo spaccio e dal consumo di sostanze stupefacenti.