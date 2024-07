Oktober Friends, a Crotone si programmano eventi ed attività per il mese autunnale

"L’associazione Amici del tedesco lancia l’iniziativa Oktober friends, una serie di eventi per promuovere l'incoming a Crotone durante il mese di ottobre". Così in una nota il presidente della suddetta associazione Loris Rossetto, che spiega come "Crotone ha bisogno soprattutto del turismo fuori stagione".

"Ad agosto i vacanzieri arrivano in automatico. Nel fuori stagione invece bisogna attrarli con una serie di eventi. Oktober friends prevede momenti di intrattenimento e di accoglienza sul lungomare e non solo" spiega. "Già confermata la presenza di tedeschi, svedesi e giovani di 12 nazioni europee. Entro il mese di luglio sarà stilato il calendario degli eventi".