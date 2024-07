Feriti con un casco, presi a calci in faccia e poi rapinati: tre fermati, due sono minori

Un maggiorenne e due minorenni sono finiti in arresto essendo ritenuti i responsabili di una rapina aggravata e delle lesioni pluriaggravate subite da due persone lo scorso mese di maggio nel centro Reggio Calabria: azioni definite dagli inquirenti come “connotate da estrema violenza”.

Sono stati gli uomini della Volanti ad eseguire le oggi le misure restrittive emesse dalle Autorità Giudiziarie competenti, su richiesta della Procura presso il Tribunale dei Minorenni e della Procura Ordinaria del capoluogo.

Le indagini sono scattate subito dopo l’accaduto e fondamentale è stata l’attenta analisi delle immagini delle telecamere cittadine che hanno ripreso alcuni momenti della violenta aggressione subita dalle vittime, portata a termine anche con colpi inferti con un casco da moto e con calci al viso.

Gli elementi raccolti, con gli accertamenti eseguiti dai poliziotti e con i video estrapolati dal sistema di video-sorveglianza, hanno portato fino ai tre soggetti: per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere, uno dei due minori è stato portato in un istituto penale per minorenni mentre l’altro è stato collocato in una comunità ministeriale.