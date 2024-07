Ponte sullo Stretto, l’Europa “gela” il progetto: cofinanziabile solo rete ferroviaria

Nuovo capitolo nella saga del Ponte sullo Stretto: questa volta a far cadere una tegola sul progetto è stata la Commissione Europea, che questa mattina si è espressa sul cofinanziamento dell'opera al quale la stessa commissione aveva aperto nel corso dell'anno.

È stata Adina Valean, attuale commissaria europea responsabile per i trasporti, ad affermare che la Commissione "non è ancora a conoscenza di una decisione definitiva" da parte dell'Italia sulla realizzazione dell'opera, e che per tanto "le mappe del regolamento Ten-T mostrano un progetto allo stadio di studio/idea".

In tale circostanza, l'unica parte progettuale dell'opera finanziabile, parzialmente, dall'unione riguardarebbe solo il lato ferroviario in quanto già esistente sotto forma di traghetti dedicati.