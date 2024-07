Aggredito brutalmente e ferito gravemente: le telecamere registrano tutto, finiscono in carcere

Una notte di violenza ha sconvolto la tranquillità di Taurianova, popolosa cittadina del reggino, dove due giovani hanno brutalmente aggredito un loro concittadino.

Il fatto risale a mercoledì notte, in viale Senatore Lo Schiavo: i due presunti aggressori, agendo a volto scoperto, avrebbero attaccato la vittima con un attrezzo tagliente e prendendolo violentemente a calci e pugni.

Nonostante le gravi ferite, il ragazzo è riuscito a raggiungere a piedi la vicina caserma dei Carabinieri, dove è stato immediatamente soccorso.

Una volta soccorsa la vittima, il carabinieri quella notte in servizio ha constatato la gravità delle sue condizioni ed ha subito allertato il personale medico del 118, che è intervenuto sul posto e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena.

I medici hanno riscontrato cinque fendenti nella zona lombare e sacrale, uno dei quali ha perforato l’addome, e un colpo all’avambraccio sinistro. Le condizioni del giovane sono gravi ma stabili.

L'intervento dei militari è stato tempestivo ed efficace: dopo aver acquisito e analizzato i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate lungo la strada e che hanno immortalato l’intera scena dell’aggressione, si è giunti a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto ed ad identificare i possibili responsabili, compresi i loro movimenti prima, durante e dopo il fattaccio.

All’alba di ieri, così il Pubblico Ministero di turno della Procura di Palmi, informato dell’accaduto, ha disposto l'arresto in flagranza dei due giovani con l’accusa di tentato omicidio. Rintracciati poche ore dopo l’aggressione sono stati portati in carcere in attesa del giudizio direttissimo.