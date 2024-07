Va al Pronto Soccorso ferito alle gambe da un proiettile, indagano i carabinieri

Nella notte appena trascorsa, un uomo di etnia Rom, si è presentato al Pronto Soccorso di Cosenza per una ferita alla gamba. I medici che lo hanno preso in cura, hanno accertato che il malcapitato, aveva una pallottola nell'arto inferiore, la quale gli ha causato una frattura.

Il personale sanitario ha così allertato i Carabinieri che, recatosi sul posto, hanno interrogato il soggetto 30enne, ma senza avere alcuna risposta netta. Difatti, quest'ultimo non ha fornito elementi necessari alle indagini.

Si ipotizza che - come successo in passato - di mezzo ci siano dei contrasti criminali, motivo per il quale il ferito non avrebbe proferito parola. Al momento l'uomo si trova ancora ricoverato all'Annunziata, mentre i militari stanno investigando sulla vicenda.