Processo Epicentro, Appello: quarantaquattro condanne ed undici assoluzioni

Quarantaquattro imputati nel processo scaturito dall’inchiesta Epicentro (QUI), sono stati condannati a pene che vanno da un minimo di quattro anni ad un massino di ventuno.

È quanto deciso dai giudici della Prima sezione penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria (presidente Alfredo Sicuro, consiglieri Giuseppe Perri e Cristina Foti) nel procedimento con rito abbreviato che ha portato alla sbarra presunti boss e fiancheggiatori delle cosche del “Mandamento” della città dello Stretto.

I magistrati - che hanno disposto anche undici assoluzioni e un non luogo a procedere - hanno quindi inflitto, tra gli altri, 21 anni di carcere a Donatello Canzonieri; 20 anni a Carmine De Stefano; a cui seguono 19 anni e mezzo per Filippo Barreca; 18 anni per Domenico Calabrò, Luigi “Gino” Molinetti e Antonio Libri; 16 anni per Demetrio Condello; 15 anni per Orazio De Stefano; 14 anni e mezzo per Giandomenico Condello; 14 anni per Carmine Polimeni; a 12 anni e otto mesi per Giorgio De Stefano, Domenico Tegano e Giovanbattista Fracapane; 10 anni e 8 mesi per Antonino Monorchio; 9 anni per Paolo De Stefano

Sono tutti considerati esponenti di spicco delle omonime cosche mafiose ed accusati aepice vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, minacce e danneggiamenti.