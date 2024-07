A Francavilla Angitola le esperienze enologiche: visite guidate e degustazioni

Sono iniziate a Francavilla Angitola, presso le Cantine Benvenuto, le visite in cantina, in vigna e le degustazioni dei vini. Guidati dal titolare Giovanni Celeste Benvenuto, gli ospiti possono immergersi nel cuore del territorio attraverso i vini. Un nuovo punto panoramico per le degustazioni è stato recentemente inaugurato. Il percorso parte dalla cantina, prosegue tra i vigneti e culmina sulla collinetta dove si trova il suggestivo punto degustazione anche con i prodotti tipici del territorio, offrendo un’esperienza enologica unica e indimenticabile.

L'azienda continua a crescere e a impiantare nuovi vigneti, soprattutto di uva Zibibbo. Nel fine settimana, un gruppo di visitatori ha visitato l'azienda e degustato i vini. Hanno bevuto il Benvenuto Zibibbo, zibibbo in purezza, le cui uve vengono coltivate nel territorio di Francavilla Angitola ad un’altitudine di 350 metri sul livello del mare, su terrazze naturali con forma di allevamento a cordone speronato. La produzione è in regime biologico, su terreno ricco di minerali.

Hanno poi assaggiato il Celeste, calabrese in purezza, le cui uve sono coltivate nello stesso territorio, alla stessa altitudine, sempre in regime biologico. Infine, hanno degustato il Terra, un blend di Magliocco e Greco Nero, con uve coltivate alla stessa altitudine, anche queste in regime biologico.



L'intenzione dell'azienda è quella di continuare e allargare le visite anche negli altri vigneti dell'azienda, alcuni nati di recente, come quello di Contrada Ziopà sulla strada principale che porta a Francavilla Angitola e quello della zona Sughero Storto. Questi nuovi vigneti promettono di arricchire ulteriormente l’offerta delle Cantine Benvenuto, confermando la dedizione alla qualità e al rispetto del territorio che caratterizza la filosofia aziendale.