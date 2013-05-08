A Bivongi la 39ª “Sagra del Vino”

Un appuntamento imperdibile per celebrare la tradizione vitivinicola, mercoledì 13 agosto a Bivongi con la 39ª edizione della Sagra del Vino, promossa e organizzata dalla Pro Loco APS, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Calabria, in collaborazione con “Mangiatorella” e “Consulta delle associazioni”.

Un’occasione speciale per gustare il vino di Bivongi che si fregia della certificazione DOC (Denominazione di Origine Controllata) simbolo di qualità, storia e legame con il territorio.

La sagra si aprirà alle ore 20.00, in Piazza del Popolo, con stand enogastronomici e degustazioni, e sarà arricchita da un ricco programma musicale che alle 21.00 vede l’esibizione live di Fabio Macagnino & Gruppo Movimento Terra, mentre alle 22.30 lo spettacolo di Almafolk con il progetto Magiche Serate.