Eventi estivi a Villapiana, il “Cilea” porta sul palco i grandi successi italiani

La Scuola di Musica “F. Cilea” prenderà parte agli eventi estivi 2024 organizzati dalla nuova Amministrazione Comunale di Villapiana e lo farà attraverso l’esibizione di alcuni fra i preziosi musicisti che collaborano da anni con la stessa scuola.

Si tratta di un concerto-evento, quindi imperdibile, dal titolo “I grandi successi Italiani”, che avrà come ospiti tre artisti molto noti nell’ambiente professionale della musica Pop italiana, Antonello De Bartolomeo (Pianoforte e Tastiere), Michele Zingaro (Chitarra), e Marisa Grassi (Voce).

L’evento è il frutto di un progetto musicale ambizioso e innovativo, ispirato alla musica elettro-acustica, unico nel suo genere, che il “Cilea” porterà avanti in molti palcoscenici italiani, cominciando proprio da Villapiana, dove giovani e appassionati allievi frequentano con successo i corsi di musica.

È noto infatti che la scuola è presente nel centro del cosentino come prestigioso punto di riferimento didattico-artistico-musicale per tutto l’Alto Ionio, e non solo, da oltre un trentennio e che ha formato intere generazioni di giovani allievi che, attraverso la musica, hanno arricchito con merito il proprio bagaglio culturale, mentre altri ne hanno fatto una vera e propria professione e di cui si è spesso parlato nelle cronache culturali dei vari media, locali e non.

Il concerto del prossimo 28 Luglio avrà inizio alle 22 in Piazza Don Francesco Saverio Pizzulli, nella splendida cornice del Centro Storico di Villapiana, appunto, a conclusione di altri due eventi pomeridiani di livello, rientranti nella originale e caratterizzante iniziativa, la “Maratona della Cultura”, organizzata dall’Amministrazione Comunale.