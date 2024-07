Il 60% degli italiani under 18 riceve dai genitori una paghetta

A partire dalle uscite con gli amici fino ad arrivare ad un paio di scarpe sono tanti i motivi per cui anche i più giovani possono dover sborsare del denaro. Per questo motivo la maggior parte dei genitori decide di corrispondere loro una paghetta. Ecco di seguito alcuni consigli utili per gestirla nel miglior modo possibile.

Il 60% degli under 18 riceve una paghetta dai genitori

La paghetta è la prima forma di contatto che i ragazzi hanno con il denaro. Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione, in modo tale da aiutarli a sviluppare una maggior consapevolezza finanziaria . In base a quanto si evince da una recente ricerca condotta da Facile ben il 60% degli italiani under 18 percepisce una paghetta settimanale o mensile da parte dei propri genitori.

Le relative cifre oscillano dai 40 ai 70 euro al mese. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, oltre il 15% delle paghette viene corrisposta utilizzando dei metodi diversi dal contante. Poco meno del 20% delle persone under 18, infatti, preferisce avere il denaro attraverso una carta prepagata, che può essere fisica o digitale.

Alcuni consigli utili per gestire al meglio la paghetta

Ovviamente non è possibile stabilire a priori a quanto ammonterà la paghetta. Il valore differisce a seconda dell'età del ragazzo e della disponibilità economica dei genitori. A tal proposito è preferibile stabilire un importo fisso, pagato a una determinata data, evitando di dare delle cifre extra. È possibile fare un bilancio all'inizio e alla fine di ogni anno scolastico per stabilire assieme a quanto ammonterà la paghetta.

Per quanto riguarda le modalità, circa il 90% dei genitori afferma di dare la paghetta in contanti. Quest'ultimi, però, possono essere rubati o persi. La soluzione migliore, pertanto, potrebbe essere una carta di pagamento. Il consiglio è di trovare la migliore carta prepagata per le proprie esigenze , in modo tale da permettere ai figli di pagare ovunque all'insegna della sicurezza. Grazie a questi strumenti è possibile fissare dei limiti, ricevere in tempo reale le notifiche di spese e impostare sistemi di controllo parentale. Un modo facile e veloce per dare la paghetta senza correre rischi.

Un ultimo consiglio è utilizzare app di gestione finanziaria. Esistono diverse app progettate per aiutare i bambini a gestire la loro paghetta. Queste app offrono funzionalità come il monitoraggio delle spese, la creazione di obiettivi di risparmio e l'educazione finanziaria.