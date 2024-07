Le colline di Rossano in fiamme, ettari di uliveti ridotti in cenere. Avviate le indagini

Un vasto incendio si è sviluppato, stamani, sulle colline di Rossano tra Santa Maria delle Grazie e Piana Russo. Sul luogo sono intervenuti, prontamente, i Vigili del Fuoco, grazie anche al supporto degli uomini della Protezione Civile e degli operai di Calabria Verde.

Presenti, inoltre, le forze dell'ordine: Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato. E' stato necessario, tra l'altro, l'intervento di due Canadair e di un Elicottero per spegnere le fiamme. Un intervento fondamentale per evitare danni ingenti alle abitazioni dove risiedono alcune famiglie ed anche a due frantoi.

Ettari di uliveti completamente in cenere, dove si produce l'olio dolce di Rossano, che ha messo in ginocchio l'economia di diversi imprenditori agricoli del luogo in vista della raccolta degli ulivi per quanto riguarda la nuova stagione autunnale. Le forze dell'ordine, infine, hanno già avviato le indagine per stabilire le cause dell'incendio.