Incidenti Stradali. Finisce fuori strada e si ribalda, un ferito nel crotonese

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, nella zona industriale di Cutro, nel crotonese. Una sola la vettura che è rimasta coinvolta, una Fiat Punto, che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata per poi ribaltarsi.

Nel sinistro è rimasta ferita una persona che è stata estratta dall’abitacolo dagli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico, intervenuti sul posto, e che l’hanno poi affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per poi essere trasferita in ospedale con un elisoccorso.

I pompieri hanno messa in sicurezza il sito e la vettura mentre gli accertamenti sulla dinamica sono stati condotti dai carabinieri che dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.