Pietragrande, barca con sei persone si capovolge: soccorsi dalla Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, domenica 28 luglio - a seguito di una segnalazione - la Guardia Costiera si è recata a Pietragrande, nel soveratese, a causa di una barca capovolta con a bordo sei persone.

Il mezzo veloce Gc B49, dislocato presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, è intervenuto tempestivamente soccorrendo i diportisti. Quest'ultimi sono stati trasferiti alla spiaggia più vicina ed affidati alle cure del personale medico del 118.

L’unità navale della Capitaneria si è attivata, inoltre, al recupero del natante avvicinandolo alla costa, in modo da mettere in sicurezza la navigazione in mare.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.