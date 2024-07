“Non omologati”: scatta il sequestro per gli autovelox della 106, 107 e 234

La Procura di Cosenza ha fatto sequestrare una serie di autovelox che utilizzano il sistema di rilevamento delle violazioni della velocità denominato T-Exspeed v 2.0, che in base alle indagini eseguite dalla Polizia Stradale bruzia non sarebbe legittimo.

I sigilli sono così scattati sugli impianti fissi (che rilevano tanto la velocità precisa quanto quella media) che sono installati lungo la statale 107 e la Provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza, e lungo la Statale 106 delle Calabrie.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere non solo la mancata omologazione ma anche l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento, elementi che sono ritenuti indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate da questi sistemi, che sono di proprietà di società private e dati in noleggio a enti locali.

Per gli inquirenti vi sarebbe dunque e per questo un rischio concreto di danno erariale nel caso in cui venissero presentati dei ricorsi da parte degli utenti a cui spesso i giudici riconoscono oltre all’annullamento del verbale anche il risarcimento delle spese.

Il sequestro riguarda però apparecchiature posizionate su tutto il territorio nazionale ed in particolare quelle presenti in vari comuni e importanti città come Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis.

Per tutto ciò è stato denunciato in stato di libertà il legale rappresentante della società appaltatrice a cui si contesta l’ipotesi di reato di frode nella pubblica fornitura.

La sicurezza è un obbiettivo principale dell’attività della Polizia Stradale “ma questo - puntualizzano gli investigatori - deve viaggiare di pari passo con la necessaria legittimità della strumentazione utilizzata” come peraltro affermato una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la 3335 del 2024) che ha confermato l’ipotesi di reato già individuata dalla Polstrada e per cui è stato emesso quest’ultimo provvedimento cautelare.