Martirano. Rischia di soffocare, lo salva un poliziotto libero dal servizio

Provvidenziale è stata la presenza e la prontezza di un agente della Polizia Stradale di Lamezia Terme, che libero dal servizio, nel primo sabato di questo afosissimo agosto, ha prestato soccorso e salvato la vita ad un cittadino che rischiava di soffocare.

Il fatto è avvenuto nella mattinata a Martirano, piccolo centro del catanzarese. Il poliziotto aveva smontato qualche ora prima dal servizio notturno e si trovava per caso nel luogo dove il malcapitato ha avuto necessità d’aiuto e l’agente non ha certo perso tempo nel prestarglielo.

Agente che incassa il plaudo dei colleghi e di Rocco Morelli, Segretario provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato: “il pronto intervento del collega, che … per puro caso si trovava nei pressi dove la persona ha rischiato di soffocare, significa come ciascun appartenente alle Forze di Polizia rappresenta un valore aggiunto al contesto sociale per la professionalità nel prestare soccorso ad ogni cittadino” afferma infatti lo stesso Morelli che definisce il gesto del poliziotto come “un esempio del dovere in qualsiasi momento”.