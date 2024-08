A Fuscaldo il Calabria Break King

È tutto pronto per "Calabreaking", evento che si terrà presso l'Acquapark Laguna Blu di Fuscaldo, il 31 Agosto prossimo. Una giornata intensa, promossa dai Compa Dreush, che con la Telemare Dance di Paola, sono ormai tra i punti di riferimento in Calabria e nel sud Italia per la disciplina - la Break Dance - diventata nel frattempo disciplina olimpica, con tanto di debutto a Parigi il 9 e 10 Agosto.

Il Calabria Break King, punta a promuovere quindi la regione e i suoi giovani talenti in una disciplina mondiale, grazie alla passione di un gruppo di artisti e professionisti affermati che da anni si spendono in questo campo più cercato ed amato dai giovani.

L'evento, al quale parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia, oltre a promuovere il turismo sportivo sul Tirreno Cosentino ha già attirato la curiosità di tanti iscritti pronti a confrontarsi a suon di coreografie uniche ed emozionanti. Prevista anche la presenza delle istituzioni locali, provinciali e regionali.

Una giornata di sport e di esaltazione del territorio e dei talenti calabresi che sognano di emulare le gesta dei Dancer che hanno raggiunto il traguardo olimpico proprio in questo periodo. Bello ed avvincente il format unico ed originale interamente Calabrese, dal titolo "Follow the tarantella".

I ragazzi dovranno sfidarsi ballando passi di breaking e Hip Hop ma su musiche folk Calabresi. Una rivisitazione in salsa calabrese, una fusion tra il rap americano e la musica popolare di Calabria che lascerà tutti senza fiato.

La manifestazione inizierà alle 10:30 e si concluderà nella tarda serata. Due le categorie alle quali iscriversi: quella per gli under 14 e quella Open. Tra i premi, anche una borsa di studio "The boy farm".

Tra gli obiettivi dell'iniziativa, anche quello di portare le qualifiche in varie regioni d' Italia, dove i vincitori avranno accesso alla Top 16 e potranno gareggiare per le finali in Calabria; e far conoscere i talenti locali in tutto lo stivale, al fine anche di preparare i ragazzi per le olimpiadi giovanili di Dakar 2026.