Grande attesa per la nona edizione dello Slalom Curinghese

Si continua a lavorare a ritmo serrato per la nona edizione dello Slalom Curinghese in programma nel week-end di fine agosto. Lavoro non solo burocratico ma anche logistico/manuale vista la risistemazione di alcuni tratti del manto stradale e dei guard-rail a cura dell’amministrazione provinciale sulla Strada Provinciale 114 che da Acconia porta a Curinga.

Una gara importantissima per il Campionato Italiano Slalom, oltre ché per il Trofeo Bicilindriche e Challenge Calabria, dove la lotta per i titoli è più che mai accesa e questa, può dare punti importanti. Il numero delle adesioni annunciate è già alto con tantissimi protagonisti pronti a darsi battaglia sui tornanti e birilli curinghesi.

Ricordiamo che il termine ultimo per inviare le iscrizioni è fissato alle ore 12 di mercoledì 28 agosto. La gara, organizzata dalla LameziaMotorsport è, come su detto, la nona del calendario e la seconda tappa calabrese, unica nel periodo estivo, per cui ci si aspetta anche una massiccia presenza di driver locali pronti a misurarsi con i migliori del panorama nazionale e mettere in cascina punti per il Challenge Calabria sempre molto ambito.

L’attesa per questo evento di portata nazionale è molto alta e tutti si sono mobilitati, dai semplici cittadini agli operatori turistici, per accogliere e rendere ancor più gradevole la permanenza in Calabria non solo degli addetti ai lavori ma anche ad accompagnatori, familiari e vacanzieri.