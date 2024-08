Bevande alcoliche a minorenni, nei guai un noto bar di Crotone

Tre persone sono state denunciate a piede libero a seguito di un controllo svolto dagli agenti della squadra amministrativa della Questura di Crotone, impegnati in queste sere d'estate in controlli mirati nei luoghi di ritrovo e della movida. In particolare, si tratta del titolare e di due baristi di un noto bar del capoluogo, sorpresi a somministrare bevande alcoliche a dei minorenni.

Sono stati proprio gli agenti a notare come due avventori del locale fossero evidentemente di giovane età, decidendo di fermarli per un controllo subito dopo aver acquistato due cocktail a base alcolica. Dalla verifica dei documenti, è poi emerso come entrambi i giovani fossero minorenni: uno di 17 e l'altro, addirittura, di 13 anni.

Quest'ultimo caso ha fatto scattare la denuncia penale per somministrazione di alcool a minori, assieme ad una sanzione amministrativa aggravata dal fatto di non aver interrotto la somministrazione di bevande alcooliche tra le 3 e le 6 del mattino. Sempre nel corso dei medesimi controlli, il titolare di un'altra attività commerciale sita sul lungomare cittadino è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.