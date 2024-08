Violenta rissa in strada con coltelli, pietre e mazze: in manette sei stranieri

Armati di coltelli e mazze hanno partecipato ad una violenta colluttazione scoppiata in una via di centro di Rossano. Protagonista della vicenda un gruppo di stranieri, sei per l’esattezza, tre dei quali con precedenti penali ,che sono stati identificati ed arrestati per rissa aggravata.

È accaduto ieri: gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo una telefonata arrivata al 112; una volta sul luogo hanno notato che le aggressioni e le violenze erano ancora in corso; alcuni dei soggetti, avendoli visti, si sono così dati ad una precipitosa fuga nelle traverse vicine, ma sono stati inseguiti e fermati.

Tre dei questi, invece, si sono accasciati a terra doloranti: due sono stati curati sul posto dal personale sanitario mentre un altro, in condizioni più gravi a causa dei colpi subiti, è stato trasferito in ambulanza nell’ospedale cittadino.

Per strada sono state poi trovate e sequestrate le armi utilizzate per le reciproche aggressioni tra cui dei coltelli, delle pietre e dei bastoni di legno.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, a tutti e sei i coinvolti è stata notificata, su ordine del Gip, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.