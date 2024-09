Co-Ro, tenta rapina in un negozio e minaccia il titolare: arrestato ventinovenne

Un giovane pluripregiudicato è stato arrestato, nei giorni scorsi, a Corigliano-Rossano dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti per una richiesta di aiuto dopo un tentativo di rapina aggravato da minacce. È successo lo scorso 5 settembre per le strade di Schiavonea, e l'intera vicenda vede come protagonista un ventinovenne straniero da tempo residente in città.

Secondo quanto appreso, questo si sarebbe introdotto in un negozio cercando di rubare del materiale e degli utensili, venendo però scoperto dal titolare che lo ha costretto a restituire la merce. Per tutta risposta, però, il giovane ha raccolto il palo di un ombrellone agitandolo contro l'esercente, riuscendo così a scappare.

Non sazio, però, sarebbe tornato presso il negozio per minacciare il titolare con un taglierino: circostanza subito denunciata dalla figlia alle forze dell'ordine, che sono così rapidamente giunte sul posto. Alla vista degli agenti il malfattore ha prima abbassato l'arma e poi tentato la fuga, riuscendo però a scappare solo per poche centinaia di metri.

Raggiunto dai poliziotti è stato disarmato ed immobilizato, dunque tratto in arresto per rapina e tentate lesioni aggravate. Avendo numerosi altri precedenti, per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.