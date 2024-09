Bar-Tabacchi a fuoco nel centro di Marcellinara, non si esclude l’origine dolosa

Potrebbe esserci la mano del racket dietro all’incendio che nelle scorse ore ha interessato un noto bar e rivendita tabacchi di Marcellinara, nel catanzarese.

Sull’accaduto stanno infatti indagando i carabinieri della stazione locale e della radiomobile del capoluogo, a cui spetterà il compito di accertare l’esatta origine del rogo: al momento, difatti, nessuna ipotesi viene esclusa.

Sul posto, intorno alle 3:40 della notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale con il supporto di una autobotte per il rifornimento idrico e che hanno appurato come le fiamme avessero interessato la serranda esterna del locale così come il portoncino di ingresso in legno, parte del bancone all’entrata e qualche suppellettile di vario genere.

Danneggiato anche un distributore automatico di tabacchi che era all’esterno del locale, mentre all’interno si registrano danni perlopiù dovuti all’annerimento delle pareti a causa del fumo denso scaturito dalla combustione.

I pompieri hanno estinto completamente l’incendio e messo in sicurezza il luogo. Non si registrano feriti né particolari danni alla struttura.