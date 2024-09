Reggio, vende panini per strada ma è totalmente abusivo: scatta la sanzione

Si sarebbe posizionato a bordo strada per vendere panini, bevande ed altri alimenti, ma ad un semplice controllo da parte dei Carabinieri della stazione di Archi sarebbe risultato non solo totalmente abusivo, ma persino sprovvisto di assicurazione. È accaduto, nel corso delle festività marinate, nella zona di Pentimele, dove un cinquantottenne del posto è stato sanzionato per oltre 5 mila euro.

L'ispezione, svolta assieme a personale della Polizia Municipale, ha permesso di far emergere come il soggetto non avesse alcuna autorizzazione per la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, e che avrebbe tra l'altro occupato abusivamente il suolo pubblico poichè sprovvisto, anche in questo caso, di autorizzazione comunale. Ma non solo: persino il furgone utilizzato come cucina e punto vendita è risultato senza assicurazione.

Una serie di "leggerezze" che sono costate care all'ambulante: tutto il materiale ed il furgone è stato sequestrato, e nei suoi confronti sono state elevate una serie di multe e sanzioni - tra violazioni amministrative e del codice della strada - per oltre 5 mila euro.