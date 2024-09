Scivola e si infortuna mentre cerca funghi: soccorsa in area impervia

Brutta disavventura per una quarantatreenne che aveva deciso di andare alla ricerca di funghi - assieme al marito - nella riserva di Gallopane, nel bel mezzo della Sila. Dopo essersi addentrata per oltre due chilometri in un'area particolarmente impervia, sarebbe scivolata finendo per rompersi una gamba.

L'episodio è avvenuto questa mattina, ed è stato prontamente segnalato ai soccorritori, che hanno impiegato non poca fatica a raggiungere il punto preciso dell'incidente. Immobilizzata con tecniche alpinistiche dai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, la donna è stata portata in luogo sicuro e poi trasferita, grazie ai sanitari del 118, nell'ospedale di Cosenza, dove è ora ricoverata per gli accertamenti del caso.