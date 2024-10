Un armamento detenuto illegalmente e opportunamente nascosto all’interno di una casa ed in alcuni fondi agricoli è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri di Archi che per questo hanno denunciato in stato di libertà un 42enne con precedenti, residente nel quartiere popolare di Reggio Calabria. I militari hanno difatti rinvenuto una carabina, 460 munizioni e 8 kg di polvere da sparo.