Reggio, stretta su Piazza Sant’Agostino: intensificati i controlli dei Carabinieri

Oltre 90 soggetti identificati, 40 veicoli controllati (di cui 4 sequestrati), ed 11 perquisizioni svolte: questo l'esito di un intenso fine settimana di controlli svolti dai Carabinieri della compagnia di Reggio Calabria nell'area circostante a Piazza Sant'Agostino, con controlli mirati su più fronti.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio: rinvenute circa 80 grammi di marijuana nascosti in un'aiuola della piazza, e sanzionati 4 soggetti in quanto trovati in possesso di marijuana ed hashish. Denunciati a piede libero due uomini, entrambi quarantottenni reggini, trovati in possesso di coltelli.

Nel corso di alcuni controlli alle vicine attività commerciali, è stato identificato un trentunenne di origine magrebina, già noto alle forze dell'ordine, che si sarebbe reso responsabile del furto di un'autoradio da un'auto parcheggiata su strada nel quartiere di Archi. Motivo per il quale è stato denunciato a piede libero.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.