﻿Registro Diabete. Giannetta (Fi) incassa l’unanimità della Commissione Salute

Domenico Giannetta

Si bipartisan alla Proposta di Legge del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta, che prevede l’Istituzione del Registro Regionale dei Pazienti Diabetici della Calabria, RRDC. “Ho ritenuto doveroso impegnare il Consiglio regionale della Calabria su una patologia pandemica cronica che sta diventando sempre più dilagante, e ho apprezzato l’accoglienza che la proposta ha ricevuto da parte di tutte le forze politiche" ha affermato il consigliere a caldo.

"È stata colta l’urgenza di affrontare il tema del diabete nella sua complessità, ed è stato apprezzato lo strumento legislativo messo in campo. Con il Registro vogliamo essere più vicini a tutti i calabresi affetti da questa patologia, dai bambini ai pazienti geriatrici, conoscere i loro specifici bisogni, in base alle fasce di età, alla tipologia della malattia. Potremo essere più efficaci nella programmazione delle risorse e dei servizi. Più puntuali nell’assistenza, in tutto il territorio regionale, e più aderenti ai fabbisogni nei programmi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia" prosegue.

"Il Registro RRDC è uno strumento cruciale nel quadro della Rete Regionale Assistenziale Diabetologica - dichiara Giannetta - e, con il contributo di tutte le Asp e il Coordinamento del Dipartimento Salute della Regione Calabria, avremo un costante aggiornamento delle condizioni dei pazienti e dei loro bisogni. Potremo così sostenere con più forza le iniziative già in atto, come i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali e programmare nuovi servizi di cura e nuove campagne di prevenzione e screening per intervenire sul diffondersi di una malattia che tende altrimenti a sfuggire ad un attento e puntuale controllo. Infine, ho apprezzato particolarmente la sensibilità mostrata alla proposta di aderire alla Giornata mondiale del Diabete e, unitamente alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, illuminare, simbolicamente di blu il Palazzo del Consiglio regionale della Calabria il 14 Novembre di ogni anno".