Perché studiare l’inglese a Malta, una delle isole più belle del Mediterraneo

Malta è una delle isole più belle e affascinanti del Mediterraneo. Fa parte dell’arcipelago omonimo, detto altresì Arcipelago delle Isole Calipsee, e presenta una storia millenaria. Il suo paesaggio denota molteplici affinità con quello delle vicine Pantelleria e Lampedusa, oltre che con la Sicilia Orientale, distante circa 90 km.

Fare una vacanza a Malta è un’occasione eccellente anche per apprendere l’inglese che, insieme al maltese, è la lingua ufficiale: viene infatti utilizzato a livello amministrativo e governativo.

Questa doppia matrice riflette il complesso spirito multiculturale che si respira nell’isola, dove nulla vieta di coniugare studio e divertimento. Frequentare una scuola di inglese a Malta è una buona idea a qualsiasi età, sia da giovani che quando si è adulti, e permette di fare una vacanza diversa, complice una qualità del clima e della vita notevoli.

Quale scuola di inglese frequentare a Malta?

Studiare l’inglese laddove viene parlato è considerato pressoché in maniera unanime decisamente più efficace rispetto a un percorso effettuato nel proprio luogo di nascita, a fronte di una velocità di apprendimento e una crescita (linguistica e non solo) della persona impareggiabile.

L’importante è affidarsi a una realtà specializzata in questo tipo di servizio, che ha maturato un’esperienza considerevole nel corso degli anni e che è perciò in grado di seguire a 360°, individuando di volta in volta il percorso più adatto e monitorandolo per l’intera durata.

Il soggiorno minimo consigliato per avere risultati degni di nota è di due settimane ma, come è facile intuibile, più si ha la possibilità di studiare in loco meglio è: si può arrivare a circa 50-52 settimane nel caso degli adulti e persino, per gli studenti, a un semestre o addirittura a un anno accademico.

Ne vale la pena? Sì, a livello sia personale che lavorativo: la padronanza dell’inglese dà infatti accesso a molteplici opportunità professionali, valorizzando le competenze dell’individuo a più livelli.

Studiare l’inglese a Malta, l’occasione per fare una vacanza

Recarsi a Malta per studiare l’inglese è anche l’occasione per fare una vacanza davvero piacevole.

Come abbiamo accennato, l’isola è molto bella e presenta una cultura, una storia e persino una gastronomia di eccellenza che, come in diversi piatti della tradizione del Belpaese, parte da una cucina povera. Tra le preparazioni tipiche da provare assolutamente segnaliamo i pastizzi, una zuppa saporita di pesce nota come Aljotta e, per quanto riguarda i dolci, i qaghaq tal-ghasel, una sorta di ciambellina di pasta frolla deliziosa, realizzata nell’isola fin dal Quattrocento.

Tra le città ideali dove soggiornare a Malta c’è certamente St Julian’s, complice la posizione strategica da cui muoversi agevolmente per scoprire il resto del territorio, i diversi locali della motiva e alcune attrazioni come Spinola Bay.

San Giuliano, come è altresì conosciuta in italiano, dista pochi chilometri dalla capitale La Valletta e da un’altra deliziosa località dove recarsi per apprendere l’inglese e concedersi al contempo una vacanza; parliamo di Sliema, situata nella parte orientale dell’isola. La cittadina è davvero molto graziosa e offre diversi luoghi di rara bellezza: tra lungomare, spiagge e monumenti c’è solo l’imbarazzo della scelta.