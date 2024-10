Terzo megalotto della Statale 106, i chiarimenti dell’amministrazione di Trebisacce

"In merito alle notizie diffuse riguardo la presunta eliminazione dello svincolo di Trebisacce dal progetto esecutivo del Terzo Megalotto della SS106 Ionica, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso fornire chiarimenti, rassicurando la cittadinanza circa l’impegno costante per la tutela degli interessi del territorio e della città". Così in una nota, per l'appunto, l'amministrazione comunale di Trebisacce.



"Preliminarmente, è opportuno precisare che il progetto esecutivo attualmente in fase di attuazione prevede uno svincolo monodirezionale in località Broglio, che consentirà l'accesso in entrata e in uscita per il traffico proveniente e diretto a Cosenza" viene spiegato. "Questo svincolo è stato formalmente inserito nella Delibera CIPE dell'1 agosto 2017, a seguito della concertazione tra il Comune di Trebisacce e le istituzioni coinvolte, poiché, nonostante le risultanze degli incontri preliminari tra ANAS e Comuni interessati, il progetto originario non prevedeva alcuno svincolo per Trebisacce, né in entrata né in uscita in quanto la nuova arteria stradale (di 38 km) era ed è considerata strada a scorrimento veloce e ed alta capacità di traffico".

"Nonostante queste disposizioni iniziali, l’Amministrazione Comunale non è rimasta passiva di fronte alla situazione. Anzi, ha più volte richiesto formalmente l'inserimento anche di uno svincolo monodirezionale per il traffico proveniente da nord (Taranto), con l’obiettivo di migliorare sensibilmente l’accessibilità e la fruibilità della città" viene puntualizzato. "Tale richiesta è stata supportata da uno studio tecnico dettagliato redatto dall'Università della Calabria (UNICAL) e presentata ufficialmente sia al Ministero delle Infrastrutture che all'ANAS. Il General Contractor del progetto, Sirjo S.p.A., ha preso atto di queste istanze, ma al momento non è ancora giunta un’autorizzazione formale".

"L'amministrazione comunale ha ribadito la necessità di realizzare questo svincolo aggiuntivo attraverso la delibera 199 del 26/09/2019, evidenziando l'importanza di garantire un collegamento diretto e fluido sia per chi arriva da nord che per chi proviene da sud. Un collegamento completo in entrambe le direzioni è considerato cruciale per il futuro sviluppo economico e sociale della città, oltre che per favorire una mobilità efficiente e sicura" prosegue la nota. "Negli ultimi mesi, l’mministrazione ha intensificato i propri sforzi per ottenere la realizzazione di un secondo svincolo monodirezionale per il traffico proveniente da e diretto verso Taranto, ed a tal proposito ha chiesto al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di convocare un incontro con Anas ed il Ministero delle Infrastrutture".

"Il Presidente Occhiuto ha già risposto formalmente al Sindaco, confermando la sua disponibilità, ed un incontro su questo tema è previsto nei prossimi giorni. L’amministrazione continua a lavorare in stretta sinergia con tutti gli enti preposti" viene dunque annunciato. "Il dialogo costante con le istituzioni competenti è volto a monitorare l'evoluzione del progetto, esplorare soluzioni alternative e garantire che le esigenze di Trebisacce siano rappresentate adeguatamente. Il nostro obiettivo resta quello di ottenere il miglior risultato possibile per i cittadini, con un'infrastruttura che favorisca il pieno sviluppo della città e delle sue potenzialità".

"Questo impegno, costante e trasparente, dimostra la volontà dell'amministrazione comunale di non fermarsi di fronte agli ostacoli e di mettere sempre al primo posto il benessere e la crescita del nostro territorio" conclude il testo. "L'amministrazione invita i cittadini ad attendere comunicazioni ufficiali, che potranno descrivere in maniera veritiera e precisa l'evoluzione della situazione, evitando interpretazioni fuorvianti o non corrette che descrivano un quadro della situazione diverso da quello reale".