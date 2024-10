Gran Finale del Festival Antonio Vivaldi 2024: un incontro tra Barocco e Tango

Il Festival Antonio Vivaldi, al culmine della sua settima edizione, invita il pubblico a un evento memorabile il 26 ottobre presso il Teatro Sybaris di Castrovillari. La serata, intitolata “Tango Apasionado”, promette un'esperienza musicale di alto livello, con l’esibizione di due interpreti di fama internazionale: Claudio Cozzani al pianoforte e Gianluca Campi alla fisarmonica. Questo evento conclusivo rappresenta un connubio di tradizione e innovazione, con un repertorio che intreccia le appassionate melodie del tango con le sfumature del barocco.

"Il programma - scrivono i promotori - si snoderà attraverso una selezione accurata di brani iconici, tra cui le affascinanti trascrizioni delle celebri “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla. La maestria dei due interpreti farà emergere ogni dettaglio di capolavori come Milonga for Three, Oblivion, e Tango pour Claude di Richard Galliano. Questo viaggio musicale sarà ulteriormente arricchito dalla profonda comprensione del tango classico, come dimostrato nei brani di Carlos Gardel, tra cui El día que me quieras e Por una cabeza, trasformati in opere di vibrante intensità grazie all’abilità tecnica e all'espressività del duo.



Claudio Cozzani, pianista di fama internazionale, si distingue per una carriera costellata da importanti riconoscimenti e partecipazioni in prestigiosi festival musicali in tutto il mondo. Vincitore di premi internazionali, Cozzani ha registrato numerosi album e si è esibito in sedi come il Teatro Coccia di Novara, l’Accademia Papillons di Lugano e l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda. Le sue esecuzioni, lodate dalla critica, spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, caratterizzate da un’interpretazione raffinata e una tecnica impeccabile​.



Accanto a lui, Gianluca Campi, fisarmonicista di grande virtuosismo e vincitore del Trofeo Mondiale di Fisarmonica nel 2000, è considerato uno dei maggiori esponenti del suo strumento. Le sue esibizioni, celebrate per la precisione tecnica e la capacità di emozionare, lo hanno portato a collaborare con orchestre e artisti di calibro internazionale. Ha partecipato a eventi di rilievo come il Fadiesis Accordion Festival e il Festival Internazionale “Nei Suoni dei Luoghi”, portando la fisarmonica su palcoscenici di tutto il mondo, dal Festival Beethoven di Sutri all’Alba Music Festival​.



Il Duo Gardel, nato nel 2005, rappresenta un incontro unico tra due strumenti raramente combinati nella musica da camera: fisarmonica e pianoforte. Questa formazione, innovativa e dal forte impatto sonoro, ha guadagnato l’attenzione del pubblico e della critica fin dal debutto. Attraverso arrangiamenti originali e audaci trascrizioni, il duo esplora nuove dimensioni timbriche, proponendo un repertorio che trasporta il pubblico in una dimensione di dialogo continuo tra musica classica e tango contemporaneo.



A completare l'evento, l’apertura sarà affidata a giovani promesse della musica, testimonianza dell’impegno del Festival Antonio Vivaldi nel promuovere talenti emergenti.



Con la direzione artistica del Maestro Alessandro Marano, questo evento rappresenta l'apice di una rassegna che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza musicale senza precedenti. Il costo del biglietto è fissato a 5 euro, rendendo questo straordinario appuntamento accessibile a tutti gli appassionati.