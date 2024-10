In auto con argenteria, gioielli e tanti contanti: due arresti per ricettazione

Viaggiavano a bordo della loro auto con circa 13 mila euro in contanti, gioielli in oro e pezzi di argenteria, il tutto abilmente occultato nel tentativo di sfuggire ai controlli. Ma è andata diversamente, e proprio un controlo della Squadra Mobile ha portato all'arresto di due persone - un uomo napoletano ed una donna cilena - fermati nei giorni scorsi nei pressi di Villa San Giovanni, nel reggino.

La loro auto infatti era stata segnalata dalla Questura di Messina, per poi essere individuata nei pressi del vicino centro abitato. Dopo un breve inseguimento il mezzo è stato passato al setaccio dagli agenti, che hanno potuto così effettivamente ritrovare il tutto. Gli occupanti del mezzo non hanno saputo giustificare il possesso dei preziosi e del denaro, finendo così in manette con l'accusa di ricettazione.

Entrambi sono così stati trasferiti nel carcere reggino a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il materiale ed il denaro sono stati sequestrati ed analizzati: si è scoperto che, in parte, era di provenienza illecita.