Sanità. Agenas: balzo in avanti della Calabria, non più maglia nera dei Lea

Domenico Mantoan

Per la prima volta la Calabria, che per anni è stata maglia nera dei Lea, non lo è più, facendo un notevole balzo in avanti con reparti con situazioni di buona sanità.

Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenas, parlando ai giornalisti a margine della presentazione, a Roma, del Pne, ovvero il Programma nazionale esiti 2024, con il Report sui dati 2023 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Mantoan riconosce il merito di questo risultato al commissario alla sanità, nonché governatore Roberto Occhiuto, e sottolineando che anche la Sicilia ha fatto un buon passo in avanti.

“Il sistema del Pne - ha spiegato il dg dell’Agenas - è unico al mondo e produce dei dati non contestabili, andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e mettendo insieme i dati riusciamo a definire il comportamento delle singole aziende. Nel 2023 il sistema è ripartito dopo l'emergenza. Ci sono eccellenze al Nord, ma iniziano ad esserci anche al Sud e il divario si sta riducendo”.