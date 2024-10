Investe una persona, per la polizia volontariamente: arrestato per tentato omicidio

È accusato di aver investito volontariamente un 32enne che stamani è stato arrestato dalla Polizia per l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

I fatti contestati risalgono alla giornata di ieri quando gli agenti dei commissariati di Gioia Tauro, Palmi e Polistena sono intervenuti a Palmi a seguito della segnalazione di un incidente stradale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno ricostruito i fatti, avvalendosi anche della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona constatando che proprio l’automobilista avesse travolto la vittima, mentre quest’ultima si trovava nelle immediate vicinanze, e che è rimasta ferita in modo serio.

Appurato dunque che non si fosse trattato di un mero incidente, come segnalato inizialmente, è scattato l’arresto del conducente, poi convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto per lui i domiciliari.