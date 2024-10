Il presidente della Camera di Commercio ha incontrato il questore Giuseppe Linares

Avviare un percorso di collaborazione teso a supportare il sistema produttivo, e non solo. È questo l’intento convenuto nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia tra il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, e il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo. Una intenzione resa ancor più cogente non solo dalla necessità di assicurare condizioni favorevoli alla sana crescita del contesto sociale e produttivo locale ma soprattutto per rendere più evidente la presenza di enti e istituzioni sul territorio, al fianco di cittadini e imprese.

Durante l’incontro si è infatti convenuto di rinnovare convenzioni precedentemente in essere tra la Camera di Commercio e la Questura di Catanzaro per favorire lo scambio di informazioni, utili alle forze dell’ordine per svolgere controlli più capillari sulle attività di impresa e contrastare così eventuali fenomeni illegali. L’ente camerale si è detto disponibile a mettere a disposizione piattaforme informatiche e database per facilitare le attività d’indagine.

Il colloquio si è poi incentrato sull’emergenza femminicidi. Un fenomeno che – secondo quanto riferito dal questore di Catanzaro, Giuseppe Linares – si è deciso di affrontare con un approccio preventivo attraverso un più vasto impiego dello strumento dell’ammonimento da applicare a soggetti che abbiano già manifestato comportamenti persecutori nei confronti di donne. Un metodo che nell’80% dei casi comporta una recessione di condotte che potrebbero, invece, col tempo sfociare in episodi di violenza.

Al termine del colloquio il questore ha fatto visita alla preziosa biblioteca dell’ente camerale, custode tra l’altro dei capitoli e dello statuto dell’arte della seta a Catanzaro, che ripercorre le modalità di produzione dell’antica tessitura. Una copia della pubblicazione è stata donata dal presidente dell’ente camerale al questore Giuseppe Linares. Viva soddisfazione è stata espressa da entrambi per la comune intenzione di avviare progetti e iniziative condivise.