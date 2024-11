Controlli nel centro storico di Crotone: in una fioriera nascoste pistola e munizioni

Una fioriera del centro storico di Crotone era stata stata adibita a nascondiglio per una pistola clandestina e relativo munizionamento: questa la scoperta degli agenti di Polizia, impegnati in quotidiani controlli e pattugliamenti della città, che si sono insospettiti nel vedere una insolita quantità di terra sparpagliata sul pavimento di Piazza Albani, subito dietro la cattedrale.

Un rapido controllo ha permesso così di rinvenire un involucro contenente, al suo interno, una pistola Walter calibro 22 con due caricatori e 32 cartucce, perfettamente funzionante. Il tutto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti, mentre è partita una denuncia a carico di ignoti.

Nel corso dello stesso servizio, inoltre, gli agenti hanno notato i comportamenti sospetti di un uomo, che alla vista dei poliziotti avrebbe improvvisamente accellato il passo: fermato per un controllo, il soggetto - 44enne del posto - è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi, verosimilmente pronta alla vendita, venendo così denunciato a piede libero.