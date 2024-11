Csen: De Nardo riconfermato presidente del Comitato provinciale Catanzaro

Francesco De Nardo è stato riconfermato presidente del Comitato Provinciale di Catanzaro C.S.E.N. nell'ambito del Congresso ordinario elettivo delle associazioni affiliate al Comitato Provinciale di Catanzaro Aps, che si è svolto, ieri, 10 novembre, al Best Western Plus Hotel Perla del Porto, nel quartiere Lido di Catanzaro.

I lavori del Congresso elettivo si sono aperti con la relazione del presidente uscente, che ha sottolineato come il Comitato Provinciale di Catanzaro abbia attraversato un quadriennio difficile, segnato dapprima dall’emergenza covid e poi dalla riforma dello sport: “

Ci rasserena, ad ogni modo, - ha precisato - il fatto che il numero delle associazioni affiliate sia pressoché lo stesso a quello registrato nel periodo pre-covid, poiché, a fronte della chiusura di circa venti associazioni presenti prima del covid nel nostro Comitato, abbiamo registrato altre diciotto società sportive, che hanno scelto appunto di affiliarsi al nostro Ente".

"In questi quattro anni - ha aggiunto - abbiamo avuto un’intensa campagna di manifestazioni sportive e formative, che si sono sempre più intensificate anche perché il nuovo Registro di attività sportive dilettantistiche impone di comprovare lo svolgimento di attività di tipo sportivo e formative, nei diversi settori."

"Abbiamo anche iniziato un percorso progettuale che mira a diffondere lo sport di base nei quartieri, nelle scuole, coinvolgendo bambini, adolescenti e anziani, nonché categorie a rischio di marginalità. Stiamo dando, poi, a tutti i nostri affiliati un supporto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto giuridico e fiscale, a seguito delle novità della riforma dello sport. E tale supporto verrà maggiormente reso grazie all’apertura della nuova sede del Comitato sita in viale De Filippis, che si pone come centro polivalente”, ha evidenziato.



A presiedere il Congresso è stato Luigi Papaleo, affiancato dal vicepresidente Marco Macrì e dal segretario Giuseppe Tarantino. Commissione elettorale e di scrutinio che ha esaminato i voti di 66 affiliate presenti fisicamente o per delega. La Commissione di verifica è stata invece composta da Carlo Papaleo (presidente), Giampaolo Mungo e Rossana Grande.

Al termine delle operazioni di spoglio, oltre a De Nardo, quale presidente del Comitato Provinciale C.S.E.N. di Catanzaro, sono stati eletti quali membri del Comitato: Antonio Caira, Sergio Servidone, Alessio Gualtieri e Anna Rita Statti; a delegati al Congresso Regionale e Nazionale sono state elette Valentina Spadafora e Ilaria Ciciarello. Revisore dei conti e’ stata rieletta Lucia Toto.

Il neo rieletto presidente del Comitato Provinciale C.S.E.N., in seguito alla proclamazione, ha voluto ringraziare tutti per aver riconfermato la fiducia nei suoi confronti, ad Antonio Caira, a Lucia Toto e a Sergio Servidone.

Poi, ha aggiunto: “Abbiamo delle new entry di spessore, tra cui tre donne e nuove energie giovani, che sono certo riusciranno a dare un prezioso supporto al Comitato. In poche parole, un comitato rinnovato per oltre il 50 per cento, ma nel segno della continuità e con ben quattro donne: donne di valore che vanno oltre il mero concetto di quota rosa.

Sono soddisfatto della massiccia partecipazione delle società: segno della vitalità del Comitato e della democraticità che ha sempre contraddistinto lo stesso Comitato Provinciale di Catanzaro e tutti gli altri Comitati calabresi dell’Ente di promozione sportiva.

Per il quadriennio che ci attende, ci proponiamo un’attività ancora più intensa nel settore sportivo, formativo e nel settore progetti, in modo tale che le società possano avere un maggiore impulso alla crescita.

Cercheremo di dare una crescente quantità di servizi, da quelli di consulenza sportiva a quelli relativi agli adempimenti fiscali e non solo. Abbiamo ringiovanito alcune cariche del Comitato e contiamo di ringiovanire anche alcune cariche del Comitato regionale. L’auspicio – ha concluso - è di formare nuovi dirigenti sportivi che nel presente possano darci un supporto e in futuro anche sostituirci quando, fisiologicamente, non potremo più svolgere il nostro mandato in maniera adeguata”.

I complimenti a De Nardo sono stati rivolti da tutti e anche da Sergio Servidone, vicepresidente del Comitato catanzarese e segretario del Comitato regionale, che ha rimarcato quanto De Nardo alla presidenza del Comitato Provinciale di Catanzaro sia davvero un punto di forza per tutto l’Ente di Promozione sportiva, sia per le sue competenze professionali che per le sue doti personali. Oltre a essere membro nazionale C.S.E.N., De Nardo è coordinatore nazionale del portale di informazione fiscale “FiscoCsen”, quale esperto in materie fiscali e giuslavoristiche.

“Insieme a tutti gli altri presidenti di Comitato e al Comitato regionale – ha affermato Servidone – De Nardo è riuscito a fare primeggiare a livello nazionale il C.S.E.N calabrese. Il Comitato catanzarese prende davvero per mano i suoi affiliati, li cura e li conduce sulla strada della legalità sportiva, che ad oggi è un valore importantissimo”.