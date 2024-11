Pd, Fagnano Castello: “Guardia medica va potenziata, è indispensabile”

"La Guardia medica va potenziata perché è indispensabile. Lo abbiamo chiesto il 2 luglio 2023 con una nota trasmessa all’asp di Cosenza , al Presidente della Regione e al Comune di Fagnano. Non ha risposto nessuno".

E' quanto scrive in una nota il Pd di Fagnano indirizzata al sindaco di Fagnano Castello, all’Asp di Cosenza, al Presidente della Regione Calabria, al Commissario alla Sanità ed al Ministero della Salute.

"Lo ribadiamo oggi - continua la nota - con ancora più forza e convinzione: la Guardia Medica e’ un servizio di primaria importanza per i cittadini per cui va potenziata e le istituzioni ne devono assicurare un regolare funzionamento. Nel nostro territorio dove è stato da anni smantellato il presidio ospedaliero di San Marco Argentano, le postazioni di continuità assistenziale ( Guardia Medica) assumono importanza vitale e assolutamente irrinunciabile per cui siamo pronti a mobilitarci unendo tutte le forze sane che hanno a cuore il vivere civile e la salute dei cittadini."



Per quanto attiene la postazione di Fagnano Castello per i dem "non è più tollerabile che funzioni pochi giorni alla settimana, urge assicurare una presenza stabile di operatori sanitari e medici. Così come è assolutamente non rinviabile un potenziamento dei dispositivi e strumentazioni di primo intervento. Nelle prossime ore se non ci saranno risposte concrete, crescerà una forte mobilitazione tesa ad assicurare la vivibilità sanitaria nel nostro comune e nel territorio"



"Sui diritti e sulla vita dei cittadini non può esistere il silenzio. Noi - dicono ancora dal Pd - non staremo in silenzio perché vogliamo essere vicini alle persone più fragili, agli anziani e a tutti coloro che chiedono una sanità efficace".