Arghillà. 18enne in giro con una pistola pronta all’uso, scattano le manette

Se ne andava in giro con una pistola pronta all’uso ma è incappato in un controllo dei carabinieri che dopo avergliela trovata addosso lo hanno arrestato per detenzione abusiva di armi.

Durante un normale servizio su strada, nella zona di Arghillà Nord, una gazzella della Radiomobile di Reggio Calabria ha fermato un’auto con a bordo dei soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Il comportamento nervoso di uno di loro ha però insospettito i militari che hanno deciso di eseguire un’accurata perquisizione trovando appunto la pistola, con relativo munizionamento e detenuta illegalmente, addosso ad un 18enne.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell’arma e verificare eventuali legami con altre attività illecite.