Governo, la premier si prende la delega al sud: per “rilanciare il Mezzogiorno”

Giorgia Meloni

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mantenuto per se la delega al sud, senza conferirla al neo-ministro Tommaso Foti che si occuperà solo di affari europei, coesione territoriale e Pnrr.

È quanto appreso nella tarda serata di ieri con la ratifica della nomina dopo l'incontro della premier con il Consiglio dei Ministri, a seguito dell'ingresso nell'europarlamento di Raffaele Fitto.

Fitto infatti deteneva anche la delega al Mezzogiorno, che però non è stata assegnata al suo successore Foti, rimanendo nelle mani della Meloni, che sempre ieri sera ha affermato di voler "lanciare una grande offensiva politica, mediatica ed economica nel meridione", dopo aver ricordato come il sud sia stato, nel corso del 2023, la locomotiva d'Italia per prodotto interno lordo ed occupazione, ma anche per l'aumento delle esportazioni.