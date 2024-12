Polistena. Il Liceo “G. Rechichi” apre le porte con due Open Day

ILiceo “G. Rechichi” di Polistena invita tutti gli studenti delle scuole medie, le loro famiglie e la cittadinanza a partecipare agli Open Day in programma il 14 dicembre e il 18 gennaio, dalle 15 alle 18.

Sarà un’occasione unica per scoprire da vicino l’ampia offerta formativa dell'Istituto, che si arricchisce costantemente per rispondere alle esigenze dei giovani e alle sfide del mondo contemporaneo.

Il Liceo propone percorsi in diversi ambiti. Liceo Linguistico: per chi ama le lingue straniere e vuole aprire le porte al mondo; Liceo delle Scienze Umane: un percorso per chi è interessato alla psicologia, alla sociologia e alle scienze dell’educazione.

Inoltre, Liceo Economico Sociale: per chi è orientato agli studi economici e giuridici; Liceo Musicale: per chi ha una passione per la musica e vuole approfondirne lo studio anche attraverso la pratica di diversi strumenti.

A questi indirizzi si aggiungono le nuove e stimolanti proposte come il liceo del Made in Italy: un percorso innovativo dedicato allo studio dell’eccellenza del prodotto italiano in tutti i suoi aspetti; il Liceo Coreutico: per chi desidera esprimere la propria creatività attraverso la danza.

Durante gli Open Day si potranno visitare le strutture, incontrare i docenti e gli studenti, assistere a dimostrazioni pratiche, ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere il percorso più adatto a te. Dalle ore 17.30 in poi, presso la sede del liceo musicale, a Cinquefrondi, avrà luogo poi il concerto di Natale.