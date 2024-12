Gli trovano poco più di un etto di cocaina, in due finiscono in manette

Due persone sono state arrestate, nei giorni scorsi, a Bonifati, nel cosentino, durante un regolare controllo stradale svolto dai Carabinieri della compagnia di Scalea, impegnati in una serie di attività di contrasto al traffico e dello spaccio di droga. Si tratta di un trentottenne e di un ventisettenne del posto, fermati mentre si trovavano a bordo di un furgone.

Ad insospettire i militari, il fatto che l'uomo seduto sul lato passeggero, alla loro vista, abbia tentato di nascondersi abbassandosi repentinamente. Tentativo fallito, che anzi ha fatto scattare il fermo immediato del veicolo, facendo visibilmente innervosire i due occupanti.

Il più giovane è stato subito riconosciuto in quanto sottoposto all'obbligo di presentazione ed all'obbligo di dimora, in quanto arrestato un mese prima per possesso di cocaina. CIrcostanza che ha fatto così scattare una perquisizione, che ha permesso di rinvenire circa 87 grammi di cocaina suddivisi in involucri pronti alla vendita, nascosti sotto il sedile passeggero.

Ma non solo: l'altro uomo, uscito dal furgono, si sarebbe sbarazzato di un fazzoletto che teneva in tasca buttandolo a terra. Gesto che non è passato inosservato ai militari, che lo hanno subito raccolto ed ispezionato: conteneva ulteriori 13,8 grammi di cocaina, che fanno così salire il totale complessivo di stupefacente a poco più di un etto.

Al termine dei controlli e dopo il sequestro dello stupefacente, entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari.