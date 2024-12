Processo Ghost Oil, assolto per non aver commesso il fatto il funzionario Pacenza

È stato assolto dai reati di associazione a delinquere, truffa ed accesso abusivo a sistemi informatici Natale Pacenza, funzionario dell'UMA di Cirò Marina coinvolto nell'operazione Ghost Oil (LEGGI), che nel 2022 portò ad 11 arresti nel crotonese per una presunta truffa sul carburante.

Secondo quanto ipotizzato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dall'allora procuratore Nicola Gratteri, Pacenza avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito all'ottenimento di ingenti quantitativi di gasolio agricolo, rivenduto poi al di fuori delle limitazioni previste dalla legge, generando così un illecito guadagno.

In questo contesto, Pacenza faceva parte dell'organo di controllo che verificava le domande per l'ottenimento del gasolio, ed era stato accusato di aver agevolato pratiche in favore di aziende non beneficiarie, evidanto di controllare le relative domande e facendo così ottener loro il prezioso carburante.

Lo scorso 19 dicembre, presso il Tribunale di Crotone, il funzionario - che è stato conseguentemente sospeso dall'attività lavorativa - è stato assolto per non aver commesso il fatto, in pieno accoglimento della tesi difensiva formulata dal suo legale, l'avvocato Provino Meles del foro di Castrovillari.